Operasyonda 747 adet silah ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika

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Operasyonda 747 adet silah ve kesici alet ele geçirildi

NİĞDE Niğde Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 300 bin olan satılması ve kullanılması yasak 747 adet silah ve kesici alet ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından sosyal medya ve internet üzerinde satış yapan S.E'nin evine ve işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 116 adet av tüfeği fişeği, 139 adet kurusıkı fişeği, 117 adet muşta, 13 adet biber gazı, 4 adet metal kelepçe, 6 adet teleskopik jop, 7 adet elektroşok cihazı, 2 adet kılıç, 5 adet balta, 2 adet ustura, 317 adet değişik ebat ve özelliklerde bıçak olmak üzere toplam 747 adet materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili S.E gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.