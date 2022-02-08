Son dakika haber... Operasyonda ele geçirilen sahte dolarlar sergilendi - Son Dakika

SAHTE dolarları banka yoluyla piyasaya sürdükleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen sahte paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli bankalara ait ATM'lerden sahte dolarları banka müşterilerine ait hesaplara yükletip, daha sonra Türk Lirası olarak yine ATM'lerden çekerek sahte dolarları piyasa süren şüphelilerin peşine düştü. Polis, şüphelilerden V. B.'yi 20 Ocak Perşembe günü özel bir bankanın önünde yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında banka hesaplarına sahte dolar yüklediği tespit edilen G. D. ve hesaplarına sahte dolar yatırılan kişilerin yanı sıra olayların gerçekleştiği tarihlerde çok sayıda ve yüksek miktarda para transferi yaptığı tespit edilen A. E., Muğla'da gözaltına alınarak tutuklandı. İstanbul ve Tokat'ta operasyon yapılan operasyonda, 13 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin 100 bin 300 dolar haksız kazanç elde ettikleri belirtilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyallere el kondu. Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 2 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin cep telefonuyla 2020 yılında sahte dolarları sergileyip çektikleri görüntüler ortaya çıktı. Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.