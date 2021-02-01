Son dakika haberleri... Oppo, manzara görüntülemeye ve anı ölümsüzleştirmeye eşlik ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Oppo, manzara görüntülemeye ve anı ölümsüzleştirmeye eşlik ediyor

01.02.2021 15:07
Son dakika haberleri... Oppo, manzara görüntülemeye ve anı ölümsüzleştirmeye eşlik ediyor, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Oppo, manzaraları görüntülemek ve anı ölümsüzleştirmek için kısa gezi programlarında kullanıcılarına eşlik ediyor.

Oppo, manzaraları görüntülemek ve anı ölümsüzleştirmek için kısa gezi programlarında kullanıcılarına eşlik ediyor.

Şirket açıklamasına göre, okullardaki sömestir tatiliyle birlikte aileler de tüm eğitim-öğretim dönemini ekran başında geçiren çocuklarıyla kısa gezi programları yapmaya başladı. Programlarda, oksijenin bol olduğu, doğa ve karın bulunduğu bölgeler öne çıkıyor.

Kısa gezi programları yapanlara yol boyunca karşılaşabilecekleri "kusursuz" manzaraları görüntülemek ve ailesiyle birlikte geçirdiği vakti ölümsüzleştirmek için Oppo eşlik ediyor.

Oppo'nun A Serisi modelleri, manzara fotoğrafları çekebilmek için ihtiyaç olan her şeyi sunuyor. Seride yer alan, 6.5 inç ekran genişliğine sahip A72, ana kamerada 48MP çözünürlük sunan dörtlü kamera düzeneğiyle birlikte geliyor. 48 MP Ultra HD ana kamera kullanıcılara hareket halinde kullanılabilen, görüntülerdeki detayları daha net keşfetme olanağı sağlıyor. Ultra Gece Modu 2.0, insan gözünün görebileceği parlaklığı ve ayrıntıları aşan gece fotoğrafları çekilmesini mümkün kılıyor.

Serinin bir diğer modeli olan, 6.4 inç ekran genişliğine sahip A91 de tasarımının yanı sıra profesyonel fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. 48 MP ultra geniş açılı makro dörtlü kamera ile donatılan Oppo A91, yüksek çözünürlük ve ışığa duyarlılık sunan kamera özellikleriyle gece veya gündüz istenilen ayrıntıları çekebilmeyi mümkün kılıyor. Ultra geniş açılı makro lens, ayrıntılı fotoğraflar çekebilmeye olanak sağlıyor.

Serinin son modeli olan, 6.4 inç ekran genişliğine sahip A73 ise çekim yapılan ortamdaki görüntülerin gerçekten öne çıkmasını sağlamak için yapay zeka destekli kameralarla donatıldı. Akıllı telefonun ana kamerası, derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla renkleri daha canlı hale getiren veya çevredeki ortam parlaklığına ve renklerine göre portreleri güzelleştiren Yapay Zeka Parlak Renk Modu özelliğiyle geliştirildi.

Reno4 Lite fotoğrafa yapay zeka katıyor

Oppo'nun Reno4 serisinde yer alan, 6.4 inç ekran genişliğine sahip Reno4 Lite modeli, ana kamerası 48MP çözünürlüğünde olan dörtlü kamera ile birlikte geliyor. Portre uzmanı olarak tasarlanan Reno4 Lite'ın önde 2, arkada 4 olmak üzere toplam 6 yapay zeka portre kamerasıyla bir profesyonel gibi çekim yapılabiliyor. Reno4 Lite, çekilen fotoğraftaki yüzün bulanık bir görüntüsünü düzeltmek veya eksik kalan boşlukları doldurmak için yapay zeka yüz rekonstrüksiyon teknolojisini kullanıyor.

Yapay Zeka Süper Net Portre özelliğindeki derin öğrenme teknolojisi sayesinde çekilen portrelerde en ince ayrıntılar bile yeniden yapılandırılabiliyor. Reno4 Lite modelinde bulunan Yapay Zeka Renkli Portre özelliği sayesinde fotoğraflamak istenilen nesne renklendirilip arka plan siyah beyaz bırakılabiliyor. Reno4 Lite'ın Yapay Zeka Gece Portresi ile gece portre çekimleri de yapılabiliyor. Gece şehir çekimleri için uygun olan bokeh efekti eklenerek öndeki nesne ya da kişi belirginleştirilip arka plan bulanıklaştırılabiliyor.

Yapay Zeka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Oppo, manzara görüntülemeye ve anı ölümsüzleştirmeye eşlik ediyor - Son Dakika Ekonomi


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