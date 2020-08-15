Son dakika haberleri... Ordu'da 3 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Ordu'nun Kabataş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kabataş ilçesine bağlı Eceli Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucu koronavirüs vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Eceli Mahallesi Çongara Küme Evleri mevkisinde yer alan 26, 27 ve 30 nolu binalarda 14 Ağustos Cuma saat 24.00'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu binalar ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı kaydedildi.