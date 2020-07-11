Ordu Büyükşehir Belediyesi, turizm çalışmaları kapsamında atıl durumdaki Şehit Temel Şimşir Gemisi'ni restore ederek denizle buluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, daha önce atıl durumda olan Şehit Temel Şimşir Gemisi'nin gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının ardından turizme kazandırıldığı belirtildi.

Gemide restoran, kafeterya, düğün salonu, çocuk oyun alanı, canlı müzik alanı gibi vatandaşa hitap edecek mekanların bulunduğu aktarılan açıklamada, 600 kişilik kapasiteye sahip gemide aynı zamanda toplantıların ve turların da düzenlenebileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de geminin Ordu turizmine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Güler, bugün en mutlu olduğu günlerden birini daha yaşadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel Ordu'muza bugün güzel bir imkan daha kazandırdık. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak restorasyon çalışmasını tamamladığımız Şehit Temel Şimşir Gemisi artık deniz üzerinde halkımıza hizmet verecek. Bu gemi ile hep karadan seyrettiğimiz Ordu'muzun güzelliklerini artık denizden de seyretme fırsatına kavuşacağız."

Geminin, Altınordu, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçeleri arasında da seferlerle vatandaşların hizmetinde olacağını anlatan Güler, turizme önemli katkılar verecek geminin, Ordu'ya hayırlı olmasını temenni etti.