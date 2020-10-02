Ordu'nun Gülyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muharrem Hüsem'in kullandığı 52 FA 279 plakalı otomobil, Liman mevkisinde bir otelin bahçe duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Hüsem'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 22:51 - Kaynak: AA
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