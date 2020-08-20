Son dakika haberleri... Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi Irmak Caddesi'ndeki pazar yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ecevit K, Onur K, Ferhat K, Cuma K, Samet Ç. ve Murat Ç. taş ve bıçakla yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bıçakla yaralanan Ecevit K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, tedavilerinin ardından Samet Ç. ve Murat Ç'yi gözaltına aldı.