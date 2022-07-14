Son dakika haberleri: Ordu'da bir kişi park halindeki araçta ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ordu'da bir kişi park halindeki araçta ölü bulundu

14.07.2022 01:54
Son dakika haberleri: Ordu'da bir kişi park halindeki araçta ölü bulundu

Son dakika haberi... Ordu'da park halindeki araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Ordu'da park halindeki araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda park halindeki bir kamyonetin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu, 112 Acil Servis ekipleri ile jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin 50 yaşındaki İsmail Günden olduğu tespit edildi.

Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan 2 çocuk babası Günden'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Perşembe Yaylası, Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ordu'da bir kişi park halindeki araçta ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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