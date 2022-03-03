Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

03.03.2022 10:27
Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ordu'nun Ünye ve Altınordu ilçelerinde DEAŞ örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ve Altınordu ilçelerinde DEAŞ örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce haklarında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri şeklinde tespitler bulunan 7 şahsa yönelik sabah saat 06.00'da Ünye ve Altınordu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ünye'de 1 ve Altınordu ilçesinde 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

7 şahıs ile ilgili yapılan adli işlemlerde 6 şahıs serbest bırakılırken Irak uyruklu M.K.A.A. isimli şüpheli tutuklanarak Efirli Cezaevine gönderildi. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı Kızılay'ın çalışmaları Ünye'de değerlendirildi Kızılay'ın çalışmaları Ünye'de değerlendirildi

Altınordu, Ünye, DEAŞ, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
10:24 Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla yüzde 25,98 zam yapabilecek
10:22 Rusların ele geçirdiği Kherson şehri "Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı" olarak biliniyor
10:19 Manchester United Löw'ü yanında görmek istiyor! Fenerbahçe bu durumda ne yapıyor?
10:15 Isparta'da kabus geri dönüyor: Kar geldi, elektrikler gitti! Muhtar, mahalleliyi tellere kar topu atmaya çağırdı
10:08 Yol ortasında dehşet saçtı, husumetlisini planlayarak öldürdü!
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
09:54 Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:33:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement