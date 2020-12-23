Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

23.12.2020 09:54
Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: ORDU'da polis ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

ORDU'da polis ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,bu sabah, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında  Altınordu ve Ünye ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; şüphelilerin para transferi sağlamak için kullandığı değerlendirilen yabancı bir bankaya ait pos cihazı ile pasaportlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Terör, Polis, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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