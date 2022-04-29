Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı

29.04.2022 15:11
Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Ordu'da, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 27-28 Nisan'da DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda örgüt üyesi A.N. ve T.H. operasyonla yakalandı.

T.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.N. ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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Jandarma, Terör, DEAŞ, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ordu'da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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