Fatsa'da ev yangını - Son Dakika

Fatsa'da ev yangını

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Meşebükü Mahallesi'nde, Murat Karaduman'a ait 3 katlı bir evin ikinci katında sobadan dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangına müdahale etmek isterken elinden yaralanan ev sahibine, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

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