Son dakika haberleri | Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 8 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 8 kişiden 7'si tutuklandı

15.04.2022 21:42
Son dakika haberleri | Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 8 kişiden 7'si tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ordu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin fuhşun önlenmesine yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalanan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan T.G, İ.K, S.H, A.S.Ç, B.T, S.K, E.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına 10 kadın emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Son dakika haberleri | Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 8 kişiden 7'si tutuklandı
Son dakika haberleri | Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 8 kişiden 7'si tutuklandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ordu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 8 kişiden 7'si tutuklandı - Son Dakika


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