Son dakika haberleri! Ordu'da iş insanı silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan iş insanı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu üyesi olan Ömer Kahraman yönetimindeki 34 TR 852 plakalı otomobil, Ünye Limanı girişinde bir araç tarafından önü kesilerek durduruldu.

Kahraman, diğer otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kahraman, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göğüs altı ve koluna mermi isabet ettiği belirlenen Kahraman'ın tedavisi sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.