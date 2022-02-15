İş yerine giren porsuk itfaiye ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yerine giren porsuk, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
İlçenin Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde Harun Çetinkaya'ya ait seramik dükkanına porsuk girdi.
Çetinkaya'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri, örtü yardımıyla yakaladıkları porsuğu çuvala koydu.
Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği ekiplerine teslim edilen porsuk, doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA
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