Son dakika haberleri... Ordu'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 yabancı uyruklu sınır dışı edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ordu'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 yabancı uyruklu sınır dışı edildi

11.10.2022 18:40
Son dakika haberleri... Ordu'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Son dakika haberleri: Ordu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan Gürcistan uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi.

Ordu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan Gürcistan uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Fatsa ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 10 gram kubar esrar, 137 litre kaçak akaryakıt, 1 ruhsatsız tabanca ile 58 litre sahte alkol ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 2 kişi, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Jandarma, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ordu'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 yabancı uyruklu sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ordu'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 yabancı uyruklu sınır dışı edildi - Son Dakika
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