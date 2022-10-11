Son dakika haberleri... Ordu'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Ordu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan Gürcistan uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Fatsa ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 10 gram kubar esrar, 137 litre kaçak akaryakıt, 1 ruhsatsız tabanca ile 58 litre sahte alkol ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 2 kişi, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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