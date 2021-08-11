Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık hasadı için gelen Belkize Çelik (17), Kösebucağı Mahallesi'nde kaldığı çadırda elektik akımına kapıldı.
Çelik, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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