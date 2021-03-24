Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada

24.03.2021 08:03

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, otomobille geldikleri markete tabancayla ateş açtı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, otomobille geldikleri markete tabancayla ateş açtı. Su bidonu ve meyvelere isabet eden kurşunlardan bir müşteride son anda kaçarak kurtuldu. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen kimliği belirsiz maskeli kişiler, markete 5 el ateş edip kaçtı. Marketin önünde duran bir müşteri son anda kaçarak kurtuldu. Kurşunlar su bidonları ve meyvelere isabet etti. O anlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Markette inceleme yapan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.'HALEN TİTRİYORUM, KONUŞACAK HALİM KALMADI'Market sahibi Nihat Gülmez, "Benim oğlum manav tezgahının yanında duruyordu. Ben de tavuk dolabının yanındaydım. Bir anda beyaz bir otomobil yanaştı, ateş etti ve kaçtı gitti. Yüzlerinde maske vardı, tanıyamadık. Olaydan sonra polisler geldi, markette inceleme yaptı, kamere kayıtlarına baktılar. Halen titriyorum, konuşacak halim kalmadı. Kimseyle bir husumetim, alıp vereceğim yok. Bu işi kim yaptıysa cezasını alsın, bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.'MARKETİN ÖNÜNDE ÇOCUKLAR DURUYORDU'

Nihat Gülmez'in eşi Ayten Gülmez ise, "Silah sesini duyunca aşağı indim. Kimseyi görmedim. Polis geldi, marketi incelediler. Husumetlimiz falan da yok, kurşunlar su bidonlarına ve meyvelere gelmiş. Marketin önünde çocuklar duruyordu" diye konuştu.


Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada
Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada

Polis, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da markete silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


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