Son dakika haberleri | Ordu'da minibüs aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ordu'da minibüs aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

18.07.2022 16:24
Son dakika haberleri | Ordu'da minibüs aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Ordu'nun Gülyalı ilçesinde minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Turnasuyu Mahallesi'nde Osman Abanoz yönetimindeki 52 AL 783 plakalı minibüs aydınlatma direğine çarptı.

Sürücü Abanoz kaza yerinde hayatını kaybetti, Neziye Abanoz ile Muammer ve Ercan Didin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Gülyalı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ordu'da minibüs aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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