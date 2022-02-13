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Son dakika haberleri... Ordu'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ordu'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

13.02.2022 12:19
Son dakika haberleri... Ordu'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu sürücü öldü, eşi ve kızı yaralandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu sürücü öldü, eşi ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Telat Çetinkaya yönetimindeki 52 AC 662 otomobil, Dereiçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada, sürücü Çetinkaya, olay yerinden hayatını kaybederken, eşi Gülbeyaz ile kızı Nisa Çetinkaya ise yaralandı.

Yaralanan iki kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ordu'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ordu'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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