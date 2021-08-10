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Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti

10.08.2021 13:58
Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti, System.String[]

Son dakika haberleri: ORDU'da dün etkili olan sağanakla birlikte yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışması başladı.

ORDU'da dün etkili olan sağanakla birlikte yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışması başladı. Ünye ilçesinde heyelan nedeniyle boşaltılan 36 dairelik bloğun yer aldığı sitede, ekipler temizlik çalışması başlattı. Önlem amaçlı sitedeki dairelerini boşaltanlar AFAD'ın alacağı kararı beklerken, kentte 6 farklı noktada heyelan tespit edildi.

Kentte dün etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak, sel ve heyelanlara yol açtı, cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Perşembe ilçesindeki şiddetli yağış sonucu Ramazan, Alçakbel ve Mersin mahalleleri bağlantı yolu üzerinde, 200 metrelik alanda heyelanlar oldu. Kabadüz- Ordu karayolu Karakiraz mevkisinde de yağışın etkisiyle yolda oluşan taşkın sebebiyle araçlar yolda kaldı. Korgan ve Çamaş ilçelerinde ise sel sularının getirdiği çöpler nedeniyle yollar kapandı. Ekipler, hasarların oluştuğu noktalarda iş makinesiyle çalışma başlatıp, toprakla dolan alanları temizledi.

HEYELAN OLUŞAN SİTEDE BİR BLOK BOŞALTILDIÜnye ilçesinde dün akşam saatlerinde Gölevi Mahallesi'ndeki Korukent Sitesi içinde yamaç zeminde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu taş istinat duvarının üzerindeki toprak, kayarak site içindeki yolu kapattı. İhbar üzerine adrese AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı sitede, bir bloktaki 36 daire boşaltıldı. Site yönetiminin tavsiyesi üzerine bir süre sonra diğer iki bloktaki bazı dairelerde oturanlar da tedbir amaçlı evlerini boşalttı. Evini tahliye edenlerden 11 kişi otelde misafir edildi, diğerleri de yakınları ve komşularına yerleşti.'AZ RİSKLİ BLOKLARDAKİ VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNÜYOR'Evlerini boşaltanlar, günün ilk ışıklarıyla sitelerinin önüne geldi. Bazıları evlerine girebilmek için alınacak kararı beklerken, az riskli olan bloklarda kalan vatandaşlar ise yeniden evlerine yerleşti. Riskli blokla ilgili AFAD ekiplerinin bugün siteye gelip inceleme yapması ve rapor hazırlaması bekleniyor. Sitede kayan toprak yığınını belediye ekiplerince kaldırma çalışmaları ise sürüyor.'ÇOK KORKTUK'Sitede yaşayan Süleyman Gürlek, o anları anlatarak dışarıdan ses duymaları üzerine balkondan baktıklarını, karşı bloklarındaki binanın önündeki toprağın kaydığını gördüğünü söyledi. Gürlek, "Balkonda oturuyorduk. Saat 23.00 civarlarıydı. Arka arkaya ses duyduk. Balkondan aşağıya baktık, binanın altındaki alandan topraklar aşağı dökülmeye başladı. Tedbir amaçlı heyelanın olduğu bloğu boşalttılar. Daha sonra bize de yağmur yağdığı için evimizi tahliye etmemizi söylediler. 2-3 saat dışarıda bekledik. Yağmur durunca ve hava aydınlanınca bizler evimize gittik ama bazıları otellere gittiler. Fakat çok korktuk" diye konuştu.'YETKİLİLER TEDBİR ALDI'Orhan Bodancı ise sitede kızının yaşadığını, evden eşya almak için yeniden evlerine geldiklerini kaydetti. Sıkıntı yaşanmayan bloklarda oturanların evlerine döndüğünü belirten Bodancı, "Ben burada oturmuyorum ama kızım bu sitede oturuyor. Gece olayı duyunca onları almaya geldim. Gece karanlıkta bir şey anlaşılmıyordu ama sağ olsunlar yetkililer gerekli tedbiri aldılar. Şu anda sıkıntı olmayan bloklardaki evlerine döndüler. İnşallah bundan sonra bir şey olmaz" dedi.HASAR TESPİTLERİNE BAŞLANDI

Öte yandan kent genelinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu birçok ilçede meydana gelen taşkın ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalarda Altınordu ve Perşembe ilçelerinde toplam 6 heyelan meydana geldiği, tespitlerin sürdüğü belirtildi.


Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti

Toprak Kayması, Ordu, AFAD, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti - Son Dakika


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