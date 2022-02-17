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Son dakika haberleri... Ordu'da silahla yaralanan köpeğe "Umut" adı verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ordu'da silahla yaralanan köpeğe "Umut" adı verildi

17.02.2022 16:53
Son dakika haberleri... Ordu'da silahla yaralanan köpeğe "Umut" adı verildi

Son dakika haberler: Ordu'da silahla yaralanma sonucu görme yetisini kaybeden köpeğe "Umut" adı kondu.

Ordu'da silahla yaralanma sonucu görme yetisini kaybeden köpeğe "Umut" adı kondu.

Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde, 1 Şubat'ta ateşli silahla yaralanma sonucu Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi bünyesindeki Hayvan Hastanesinde tedavi altına alınan köpek yaşama tutundu.

Olayda görme yetisini kaybeden köpeğe hastane personeli "Umut" adını verdi.

Veteriner hekim Fahri Yelekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin yaşamını sürdürebilmesi için seferber olduklarını belirterek, "Görme yetisini kaybetse de genel durumu gayet iyi. Köpeğimiz ömür boyu burada misafirimiz olacak." dedi.

Köpeğin hayata tutunmasından duydukları mutluluğu dile getiren Yelekin, "Şu an gayet mutlu şekilde barınağımızda istediği gibi hareket edebiliyor." ifadesini kullandı.

Yelekin, bazı hayvanseverlerin Umut'u sahiplenmek istediğini ancak köpeğin yeni evinin artık Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi olduğunu sözlerine ekledi.

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Sokak Hayvanları, Perşembe, Ordu, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ordu'da silahla yaralanan köpeğe 'Umut' adı verildi - Son Dakika


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