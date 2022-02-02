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Son dakika haberleri! Ordu'da silahla yaralanmış halde bulunan köpek tedaviye alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ordu'da silahla yaralanmış halde bulunan köpek tedaviye alındı

02.02.2022 01:14
Son dakika haberleri! Ordu'da silahla yaralanmış halde bulunan köpek tedaviye alındı

Son dakika haber... Ordu'da silahla yaralanan köpek hayvan hastanesine kaldırıldı.

Ordu'da silahla yaralanan köpek hayvan hastanesine kaldırıldı.

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan köpeği gören vatandaşlar durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, köpeği alarak Altınordu ilçesindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi bünyesinde kurulan Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

Yaralı köpeğin burada tedavisine başlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, AA muhabirine, köpeğin röntgen çekimlerinin tamamlandığını belirterek, ilk tespitte köpeğin vücudunda çok sayıda saçma bulunduğunu ifade etti.

Köpeğin yoğun bakımda olduğunu kaydeden Okutucu, bugün köpeğin hastanede görevli veteriner hekimler tarafından ameliyata alınacağını söyledi.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe, Köpek, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ordu'da silahla yaralanmış halde bulunan köpek tedaviye alındı - Son Dakika


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