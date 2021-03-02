Son dakika haberleri... Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kumru- Fatsa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 55 BF 708 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın etkisiyle sürücü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan eşi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ayakta müdahale ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU