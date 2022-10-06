Son dakika haber! Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

06.10.2022 23:39

Son dakika haberleri... Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan K. yönetimindeki 52 ADE 893 plakalı otomobil ana yola çıkmak isteyen Fatma Y. yönetimindeki 34 DHS 681 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Fatma Y. yönetimindeki otomobil karşı şeride geçip kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay anı bir güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

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