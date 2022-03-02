Son dakika haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirledikleri şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi.
İkametlerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kök kenevir bitkisi, kenevir tohumu, 1 av tüfeği ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.???????
Kaynak: AA
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