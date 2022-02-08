Son dakika haberleri! Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilçede 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Evlerde yapılan aramada, 21 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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