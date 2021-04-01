Son dakika haberleri: Ordu Şehir Hastanesi için seferberlik - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kenti sağlık alanında sınıf atlatacak 900 yataklı Şehir Hastanesi için seferberlik ilan etti. Hastane inşaatına ulaşımı sağlayacak olan güzergahlar iş makineleri ile doldu taştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Altınordu ilçesinde 300 bin metrekare arazi üzerine yapılacak 900 yatak kapasiteli Ordu Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı. Proje, ihale süreçleri tamamlanan ve yer teslim sözleşmesi imzalanan Ordu Şehir Hastanesi'ne ilk kazma vuruldu. Yüklenici firma, iş makineleriyle hastane binasının temel kazı çalışmasını gerçekleştiriyor.

Dört koldan ulaşım sağlanacak

"Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu" sloganıyla, altyapı, ulaşım, üstyapı, tarım ve turizm alanında birçok proje ve yatırımı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında kente büyük ivme kazandıracak olan şehir hastanesi için seferberlik ilan etti. Hastaneye, şehrin dört bir yanından ulaşım için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bölgede arı gibi çalışma var

İlk olarak Ordu Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmak üzere ekipler bölgeye gönderildi. Ayrıca, Kargın Deresi'nde menfez çalışması yapıldı. Alt temel malzemesi serim çalışmalarının devam ettiği yolun bir hafta içerisinde kullanıma açılması hedefleniyor. Öte yandan, Melet Irmağı üzerinde yeni yapılan köprü üzerinden geçen yolla birlikte, hastaneye direkt ulaşım sağlayacak olan bulvar içinde planlamalar tamamlandı. - ORDU