Son dakika haberleri... Ördüğü çorapları askerlere gönderen Melek teyzeye jandarmadan teşekkür - Son Dakika

İnegöl'de, ördüğü çorapları askerlere gönderen 86 yaşındaki Melek Şenol'a Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı'dan teşekkür mektubu geldi.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Şenol, 10 yıl önce vefat eden eşinden kalan maaşla askerler için çorap örmeye karar verdi. Şenol, ördüğü çorapları Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli askerlere gönderdi.

Çorapları teslim alan Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a gönderdiği mektupla Melek Şenol'a teşekkür etti.

Tuğgeneral Sıkı, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"İnegöllü Melek annemizin ilmek ilmek işleyip ördüğü el emeği, göz nuru çorapları bugün itibarıyla teslim aldık. Milli mücadele dönemindeki kadın kahramanlarımızın gösterdiği olağanüstü gayret ve fedakarca davranışları, Türk askeri olarak tekrar hatırlamış olmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele ve asayiş hizmetleri, arama kurtarma görevlerinin yanında, milletimizin güven ve huzuru için 7 gün 24 saat görev yapan tevazu, feragat ve fedakarlık örneği bir kanun ordusu olan jandarma teşkilatının mensupları olarak, Melek ninemize sizlerin nezdinde şükranlarımızı sunar, sağlık ve esenlikler dileriz."

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Melek Şenol'un Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı günlerdeki gibi Türk kadınının her zaman vatanına milletine ne kadar sadık olduğunu bir kez daha hatırlattığını bildirdi.

Taban, "Melek ninemize ne kadar Teşekkür etsek azdır. Aynı zamanda Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı'ya da bu nazik davranışlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu gibi güzel şeylerin İnegöl'de yaşanması bizleri ayrıca mutlu ediyor." dedi.