Ören Bayan'ın eski sahiplerini öldüren Özbek çiftin 'güvenliğin tehlikeye sokulması' davasında karar - Son Dakika

ÖREN Bayan'ın eski sahipleri Jak Karako ve eşi Georgia Karako'yu öldürdükleri iddiasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılan yardımcıları Özbekistanlı çift hakkında "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçundan yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Farkhodjon Yusupov'u 1 yıl hapis cezasına çaptırırken, eşi Gulbakhor Yusupov'un beraatine karar verdi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklardan Farkhodjon Yusupov getirilirken, Gulbakhor Yusupov da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Farkhodjon Yusupov, "Ben cezamı kabul ediyorum, boruyu ben kesmiştim. Eşim arabadaydı" dedi. Sanık Gulbakhor Yusupov ise suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Şikayetçi avukatı Birsen Baş Topaloğlu sanıkların en üst hadden cezalandırılmasını ve herhangi bir indirim ve paraya çevirme hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

BİR SANIĞA BERAATMahkeme heyeti, sanık Gulbakhor Yusupov hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmışsa da suçun sanık tarafından işlendiğine dair mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verildi.

EŞİNE CEZAHeyet, sanık Farkhodjon Yusupov'un "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçunu işlediği anlaşıldığından 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın davranışlarını dikkate alarak takdiri indirim uygulamadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ören Bayan'ın eski sahiplerinden Jak Karako (77) ile eşi Georgia Karako (69) 22 Ağustos 2014 tarihinde Ortaköy'de oturdukları lüks sitedeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulunmuşlardı. Soruşturma kapsamında Karako çiftinin yardımcıları olan Özbek asıllı Fakhodjon Yusupov ve Gulbakhor Yusupov cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık çift, 11 Mart 2016 tarihinde her bir cinayet için 1'er kez olmak üzere toplam 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Nitelikli yağma" suçundan da 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıkların bu cezaları onanmıştı. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçu yönünden iddianamede ceza istendiği halde hüküm kurulmayan bu suç yönünden kararı bozmuştu.

- İstanbul