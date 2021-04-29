Organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir'de "tefecilik", "nitelikli yağma", "silahlı tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltındaki şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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