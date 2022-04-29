Son dakika haberleri: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

29.04.2022 16:48
Son dakika haberleri: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

Son dakika haberi: İstanbul'da, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak D. tutuklandı.

İstanbul'da, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak D. tutuklandı. Şüphelinin savunmasında, "Fotoğraftaki kişi ben değilim" dediği öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgüt kampında bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı ortaya çıkan Şafak D.'yi önceki gün operasyonla yakalamıştı. PKK'nın dağ kadrosundan örgüt üyeleri ile birlikte silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Şafak D., İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak görev yapıyordu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Şafak D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sevk edilen şüpheli savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İfadesi alınan şüpheli Şafak D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Fotoğraftaki kişi ben değilim"

Şüpheli Şafak D.'nin nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Daha önceki ifademde savcının yaz tatilinde nerede olduğum sorusuna açıklık getirmek isterim. Yaz tatillerinde genelde İstanbul'da ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Zaman zaman çeşitli illerde gezmeye gidiyorduk. Bana sormuş olduğunuz fotoğraftaki kişi ben değilim, eklemek istediğim başka husus yoktur. Öncelikle serbest bırakılmayı, mahkeme aksi kanaatteyse adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D. iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D. iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım Terör Operasyonuyla Gözaltına Alınan Ş.D. Tutuklandı Terör Operasyonuyla Gözaltına Alınan Ş.D. Tutuklandı Son dakika: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi Son dakika: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığını iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
16:25 Tuzla'daki patlama sonrası Belediye Başkanı Yazıcı'dan yeni açıklamalar geldi!
16:21 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Aybike Esin Tumluer gelen eleştirilere isyan etti: Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim
16:02 ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı! Gönderilecek mühimmatların listesi açıklandı
16:00 İçkili masada Kadir Gecesi paylaşımı yapan kişilere soruşturma kararı
15:44 Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi
15:41 İYİ Parti İl Başkanı'na canlı yayında "P...k" diye AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kendisini böyle savundu: Dil alışkanlığı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 17:45:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement