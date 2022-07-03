Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpınar Mahallesi'nde Özkan Bektaş'a ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Orhaneli, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Orhaneli'de bir evin çatısında başlayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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