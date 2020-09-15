Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri kahvehanelere yönelik denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kontrollerinde bazı kahvehanelerde kumar oynatıldığını tespit etti.

Operasyonda bir iş yerinde çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları, içki ve sigara içildiği de belirlenen kahvehanedeki 13 kişiye, 5 bin 275'er lira para cezası verildi.

Polis ekiplerinin özellikle kumar oynanan yerlere yönelik denetimlerini artırarak sürdüreceği kaydedildi.