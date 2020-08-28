Son dakika haberleri! Orhangazi'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Fatih Yazıcı (38) idaresindeki 16 VN 961 plakalı tır, Yalova-Bursa kara yolunun Yeniköy Kavşağı mevkisinde Özcan Arslan'ın (30) kullandığı 34 PJ 2981 plakalı minibüse ve bir otomobile çarptı.
Kazada hafif yaralanan minibüs sürücüsü Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.
Olay nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazalı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:47 - Kaynak: AA
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