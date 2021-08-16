Son dakika haberleri! Orman işçisinin yangına müdahale eden TOMA'ları görünce yaşadığı sevinç kameraya yansıdı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz günlerde söndürülen orman yangınına müdahale eden orman işçilerinden birinin TOMA ekibini görünce yaşadığı mutluluk cep telefonunca kaydedildi.

İlçede 29 Temmuz'da başlayan ve 12 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın sırasında yardıma gelen TOMA'ları gören bir orman işçisinin sevinci kameraya, "Allah. Tam zamanında yetiştiniz. Abi vallahi öyle bir zamanda geldiniz ki cennetten mi düştünüz? Nereden düştünüz kardeşim. Siz nerden geldiniz ya Allah gönderdi Allah. Yemin ediyorum yok böyle bir şey ya. Allah'ına kurban, öyle bir zamanda geldiniz ki." şeklindeki ifadelerle yansıdı.

Görüntülerde ayrıca, TOMA ekibinin su sıkarak yamaçtaki alevlerin yolun karşısına geçmemesi için yoğun müdahalede bulunduğu görülüyor.