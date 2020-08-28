Son dakika haberleri: Orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki orman yangını söndürüldü.

Kumbağ Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve İl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangına bir helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.