Son dakika haberleri: Orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden Yaşar Cinbaş için tören düzenlendi - Son Dakika

Cenazenin getirilmesi
Özgeçmiş okunması
Dua edilmesi
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin omuzlarda taşınması
Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın oğlunun açıklaması MANİSA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş için Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinde önünde tören düzenlendi.
Kaynak: AA
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