Orman yangınında soğutma çalışmaları başlatıldı

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yalova'nın Armutlu ilçesi Tavşantepe bölgesindeki ormanlık alanda, saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Valilikten açıklama

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04/09/2020 günü Saat: 20.00 sıralarında Armutlu ilçesi Karşıyaka Mah. Meslek Yüksekokulu ile Zafer Cd. arasında otluk/çalılık alanda yangın meydana gelmiş, yangın kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüyerek ikametlere ve İmam Hatip Lisesine yaklaşmış,Güvenlik için bir ikamet ve 3 adet konteyner boşaltılmış, yangın yaklaşık 3.5 dönüm alanda etkili olmuş,

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülmüş, şu an itibariyle soğutma çalışmaları devam etmektedir." denildi.