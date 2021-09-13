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Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti

13.09.2021 18:14

Son dakika haberler: Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti Denizli'deki yangınında alevlerin arasında kalan orman muhafaza memurunun Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki 43 günlük tedavisi tamamlandı 60 yaşındaki orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş, "Çok zor bir dönem atlattık, emeği...

Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti

Denizli'deki yangınında alevlerin arasında kalan orman muhafaza memurunun Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki 43 günlük tedavisi tamamlandı

60 yaşındaki orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş,

"Çok zor bir dönem atlattık, emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Bülent Çağlar Bilgin;

"Hastamız 30 günden fazla yoğun bakımda kaldı ve 6 tane büyük ameliyat geçirdi, günde 2 defa pansuman yapıldı"

ESKİŞEHİR - Denizli'de yaşanan orman yangınında alevlerin arasında kalarak yaralanan ve tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne getirilen Yaşar Kozakbaş, 43 günlük tedavisinin ardından taburcu edilecek duruma geldi.

3 Ağustos'ta Denizli'de meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan 60 yaşındaki orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş, tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne getirilmişti. Yanık Merkezi'ndeki ilk 30 gününü yoğun bakımda geçiren Kozakbaş, bu süreçte 6 tane büyük ameliyat geçirdi. Hayati tehlike taşıyarak ağır yaralı halde getirildiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nden doğru ve yerinde müdahalelerle 43 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olan Kozakbaş, kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personellerine teşekkürlerini iletti.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Denizli'de yaşanan orman yangınında söndürme çalışmaları esnasında ağır yaralanan Yaşar Kozakbaş, 43 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu olmanın mutluluğuyla, "Şuanda çok iyiyim. İnşallah sonrası da çok iyi olacak. Daha sonra bir fizik tedavi sürecimiz olacak. Buradaki doktorlar sayesinde çok iyiyim. 43 günde tedavimi sağladılar. Çok zor bir dönem atlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Hastamızı bu şekilde sağlıklı gördüğümüz için biz de çok mutluyuz"

Orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş ile yanık merkezine geldiği ilk günden itibaren ilgilenen Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Bülent Çağlar Bilgin, "3 Ağustos'ta hastanemize getirilen Yaşar Bey'in bugün 43. günü. 30 günden fazla yoğun bakımda kaldı ve 6 tane büyük ameliyat geçirdi. Günde 2 defa pansuman yapıldı. Fizik tedavi uygulandı. Genel durumu kötüyken, şuanda tamamen yürüyebilir halde. Taburcu edeceğiz. Hastamızı bu şekilde sağlıklı gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Orman yangınlarında görevi başındayken yaralanmıştı. Bu bize ekstra bir çalışma azmi oldu. Şimdi durumu çok iyi" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti
Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti
Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti
Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti

Yanık Tedavi Merkezi, Şehir Hastanesi, Eskişehir, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti - Son Dakika
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