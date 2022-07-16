Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde çıktı. Mahallenin bitişiğindeki ormanlık alanda kuru otlar ve çalılıkların tutuşmasıyla başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşamadan bölgeye giden polis ekipleri, alevlere müdahale etti. Polisler, alevlerin arasına dalarak kürekle yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin ilerlemesini engelleyen polislere vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak yardım etti.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Otluk alanda çıkan yangın polislerin erken müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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