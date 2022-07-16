Son dakika haber | Otluk alanda çıkan yangın polislerin erken müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Otluk alanda çıkan yangın polislerin erken müdahalesiyle söndürüldü

16.07.2022 13:07

Gelen son dakika haberlerine göre Otluk alanda çıkan yangın polislerin erken müdahalesiyle söndürüldü Polisler bu defa orman yangınını engelledi Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın, polisler tarafından büyümeden söndürüldü.

Otluk alanda çıkan yangın polislerin erken müdahalesiyle söndürüldü

Polisler bu defa orman yangınını engelledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın, polisler tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde çıktı. Mahallenin bitişiğindeki ormanlık alanda kuru otlar ve çalılıkların tutuşmasıyla başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşamadan bölgeye giden polis ekipleri, alevlere müdahale etti. Polisler, alevlerin arasına dalarak kürekle yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin ilerlemesini engelleyen polislere vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak yardım etti.

Yangın kahraman polislerin büyük gayreti sonucu büyümeden söndürüldü.

YORUMLAR
500
15 Temmuz akşamı ulaşım ücretsiz oldu 15 Temmuz akşamı ulaşım ücretsiz oldu Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Otluk alanda çıkan yangın polislerin erken müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 13:24:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Otluk alanda çıkan yangın polislerin erken müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement