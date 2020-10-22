Son dakika haberleri... Orman yangınının büyümeden söndürülmesindeki yararlılıklarından dolayı çiftçi aileye teşekkür belgesi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan orman yangınında, ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önleyen çiftçi aileye teşekkür belgesi verildi.

Beyşehir'de 4 Eylül 2020 tarihinde Mesutlar Mahallesi'nde anızların ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlenen orman yangınına, bölgede yükselen dumanları fark edip ilk müdahaleyi yerleşim merkezinde ikamet eden Abdullah Ay ile oğulları Ömer ve Sefa Ay pulluk takılı traktörleriyle yaptı. Pulluklarla orman yangınının büyümemesi için bir yandan çevirme yaparken, diğer yandan da yangını itfaiye ve jandarma ekiplerine bildiren aile fertleri, yangının daha da büyümemesi ve kısa sürede söndürülmesinde büyük fedakarlık gösterdi. Yangın arazöz ve itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle daha da genişlemeden söndürüldü.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Özcan Yılmaz'ın önerisiyle Beyşehir Kaymakamlığında düzenlenen törenle aile bireylerine teşekkür belgesi verildi.

Kaymakam Yusuf Özdemir, ormanların milli varlık olduğunu vurgulayarak, "Ormanlarımız yaşamımızın önemli bir parçası, hayatımızda oldukça büyük bir önemi vardır. Bu ailemizin yaptığı da gerçek bir vatanseverlik ve iyi bir vatandaşlık örneğidir. Sizler bu gibi durumlarda da devletin ve milletin yanında olduğunuzu gösterdiniz, işte gerçek vatanseverlik bu olsa gerek. Kendilerine bu anlamda sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır ise "Siz bizim insanımızsınız, yöremizin insanı. Ellerinize, yüreğinize sağlık, sizinle gurur duyuyoruz. Beyşehir'in çocuğu işte budur." ifadesini kullandı.

Ticaret Odası ve Sanayi Başkanı Mustafa Akbıyık da aile fertlerini, gösterdiği duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Özcan Yılmaz ise yangının büyümeden söndürülmesinde büyük katkıları olan aile fertlerine teşekkür ederek, "Ormanlarımız milli servetimiz, inşallah tüm insanlarımızda bu duyarlılığı görmek en büyük arzumuz." diye konuştu.

Aile fertleri de teşekkür belgesine layık görüldükleri için duydukları mutluluğu dile getirerek, "Ormanlarımız geçmişten günümüze, atalarımızdan ve dedelerimizden bizlere miras kalmış. Biz de bu mirasa sahip çıkabilme adına böyle bir davranış sergiledik. Bu konuda toplum olarak hep birlikte duyarlı olmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.