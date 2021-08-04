Son dakika haberleri... Orman yangınları için kiralanan helikopter Eskişehir'de konuşlandırıldı - Son Dakika

ORMAN Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopterleri, Eskişehir'de konuşlandırıldı. Helikopter ilk gününde Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarında kullanıldı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kiralanan helikopterlerden biri, bölgedeki olası yangınlara karşı anında müdahale için Eskişehir'e konuşlandırıldı. Sabah saatlerinde, Eskişehir fidanlığında oluşturulan iniş noktasına gelen helikopterde Rus ve Türk olmak üzere 2 pilot ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli bir orman mühendisi bulunuyor.Helikopterin ilk gününde, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.