Son dakika haberleri... Ormana düşen yıldırım yangına neden oldu - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Saat 16.15 sıralarında başlayan yangına 1 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale ediliyor. - MANİSA

Manisa 'nın Soma ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu yangın çıktı. Orman ekipleri yangına anında müdahale ederken yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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