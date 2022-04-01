Son dakika haberleri: Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede

01.04.2022 15:33
Son dakika haberleri: Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede

Gelen son dakika haberine göre Muğla'da jandarma ekipleri tarafından, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılan operasyonda göz altına alınan, aralarında Dalaman Orman İşletme Müdürü'nün de bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Muğla'da jandarma ekipleri tarafından, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılan operasyonda göz altına alınan, aralarında Dalaman Orman İşletme Müdürü'nün de bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde 'rüşvet', 'irtikap', 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma' iddiaları ile Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne operasyon düzenledi. JASAT ekipleri, çalışanları dışarı çıkardı ve binalardaki evrak ve bilgisayarlarda inceleme yaptı. Ayrıca Ortaca Orman İşletme Şefliğine de operasyon düzenleyen ekipler, buradaki lojmanlarda arama yaptı. Operasyonda Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.'nin de aralarında bulunduğu, 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K. ile birlikte toplam 25 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Jandarmadaki sorguların ardından Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.'nin yanı sıra, Dalaman Karacaağaç Muhtarı ve Karacaağaç Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Vedat K. Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan K.Ç. ile G.Ş.'nin yanı sıra V.K. isimli vatandaş tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede
Son dakika haberleri: Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede

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Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede - Son Dakika
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