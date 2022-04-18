Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan yangın iki noktada sürüyor (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan yangın iki noktada sürüyor (2)

18.04.2022 10:08

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Konaklı Mahallesi'nde gece ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.

Bu sırada, rüzgarında etkisiyle yangın farklı noktaya sıçradı.

Sabahın ilk ışıklarıyla söndürme faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edilemiyor.

Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan yangın iki noktada sürüyor (2)
Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan yangın iki noktada sürüyor (2)
Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan yangın iki noktada sürüyor (2)
Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan yangın iki noktada sürüyor (2)

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Dörtyol, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan yangın iki noktada sürüyor (2) - Son Dakika


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