Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan yangın iki noktada sürüyor (2) - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Konaklı Mahallesi'nde gece ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.

Bu sırada, rüzgarında etkisiyle yangın farklı noktaya sıçradı.

Sabahın ilk ışıklarıyla söndürme faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edilemiyor.