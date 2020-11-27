Son dakika haberleri! Ortaca 24 saat, 71 kamerayla denetim - Son Dakika

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) MOBESE kameralarıyla trafik denetimine ağırlık verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde 28 noktada 71 KGYS kamerasıyla denetimlerin aralıksız devam ettiği, önümüzdeki süreçte kamera bulunan bölge sayısının artırılması yönünde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Meydana gelen trafik kazalarında yaralanmaların ve can kayıplarının azaltılması için motorize ve yaya trafik görevlilerinin trafik denetimlerini daha etkili hale getirmek amacıyla KGYS'nin (MOBESE) trafik personeli görevlendirilerek 24 saat trafik denetimi gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MOBESE sistemiyle, trafik sorunlarını azaltmaya yönelik kavşak içi ve çevresindeki park ve duraklamalar, trafik ışık ve işaret ihlalleri, izin verilen yerler haricinde yük indirme ve bindirme yapma ve yaya geçidi ihlalleri, emniyet kemeri kullanmama, seyir halinde cep telefonunu ele alarak konuşma ve motosiklet sürücülerinin kask kullanmaması gibi trafik kural ihlalleri dijital olarak denetlenecek. Sürücüler üzerinde algılanan 'yakalanma riski duygusunun artırılması' amacıyla trafik kural ihlallerine MOBESE'de görevlendirilecek trafik personeliyle anında müdahale edilecek. Kural ihlalleri tespit edilip, görüntü kayıtları alınarak ilgililerin adreslerine Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile postayla gönderilecek."