AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Başkan Çebi, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulundu. Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle Ortahisar'ın spor altyapısı konusunda görüş alış verişinde bulunan Çebi, "Trabzon son yıllarda hizmete açılan spor tesisleriyle sportif alandaki başarı çıtasını her geçen yıl daha da artırıyor. Sadece futbolda değil, sporun bütün dallarında madalya alan sporcularımızı görmekten son derece memnun oluyoruz" dedi.

Spora ilgi duyan ve yeteneği olan çocukların spor faaliyetlerine yönelmesinde amatör spor kulüplerinin çok etkili olduğunu belirten Çebi, şöyle konuştu:

"Şehrimizden başta futbol olmak üzere atletizm, boks, yüzme, voleybol, basketbol gibi birçok spor dalında başarılı sporcular yetişiyor. Hem bireysel sporlarda hem de takım sporlarında elde ettiğimiz başarıların en önemli etkeni sağlam bir spor altyapısına sahip olmamızdır. Hayri Gür Kapalı Spor Salonu, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu ile Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi gibi birçok modern ve nitelikli spor tesislerine sahibiz. Futbolun yanı sıra son yıllarda boks, güreş, atletizm, basketbol ve voleybol gibi spor dallarında madalya kazanan sporcularımızın sayısı artıyor."

Çebi, şehirde spor alanında yaşanan gelişmelerden son derece memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Yeteneği olan, spora ilgi duyan çocuklarımızın ve gençlerimizin spor faaliyetlerine yönelmesi için elimizden gayreti ortaya koyuyoruz. Sporla haşır neşir olan, bizzat spor faaliyetlerinin içinde yer alan çocuklarımızın fiziki, maddi ve manevi olarak çok büyük ilerlemeler gösterdiğine şahidiz. Amatör spor kulüplerimiz bu anlamda çok etkili oluyor. Spor faaliyetlerine yönelen gençlerimiz bu şekilde hem sosyalleşmiş oluyorlar, hem de internet ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan da korunmuş oluyorlar. Diğer yandan da spor faaliyetleriyle de fiziksel olarak da daha sağlıklı kalmış oluyorlar" şeklinde konuştu.

Ziyareti için Çebi'ye teşekkürlerini ileten Kılıç ise konuşmasında sportif başarıların elde edilmesinde yerel yönetimlerin desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti. - TRABZON