Son dakika haberleri... Oruç Reis açığa demirledi
Son dakika gelişmesine göre ANTALYA açıklarında iki haftadır bekleyişini sürdüren Oruç Reis, önceki gece demir attığı Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'ndan çıkarak açık denize demirledi.
ANTALYA açıklarında iki haftadır bekleyişini sürdüren Oruç Reis, önceki gece demir attığı Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'ndan çıkarak açık denize demirledi. Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için görev bekleyen Oruç Reis gemisi, 2 haftadır süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam ediyor. Önceki gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirleyerek ikmal yapan Oruç Reis, tekrar Antalya açıklarına çıktı. Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev beklemeyi sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:04
Kaynak: DHA
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