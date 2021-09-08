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Son dakika haberleri: OSB'lerde yatırıma büyük ilgi - Son Dakika

Son dakika haberleri: OSB'lerde yatırıma büyük ilgi

08.09.2021 12:48
Son dakika haberleri: OSB'lerde yatırıma büyük ilgi, System.String[]

Son dakika habere göre Organize sanayi bölgelerine, yatırımcı ilgisi pandemiye rağmen devam ediyor.

Organize sanayi bölgelerine, yatırımcı ilgisi pandemiye rağmen devam ediyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerde son bir yılda yatırımcılara 2 bin 500'ün üzerinde yeni sanayi parseli tahsis edildiğini söyledi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, yatırımcıların OSB'lerde yatırım yapma konusunda büyük bir teveccüh gösterdiklerini ifade ederek, "OSB'lerimizin pek çoğunda, pandemiye rağmen yoğun bir yatırımcı ilgisi yaşıyoruz. Son bir yılda Manisa, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır, Balıkesir, Niğde, Konya, Yalova, İzmir, Kütahya gibi pek çok şehrimizdeki organize sanayi bölgelerimizde, yatırımcılara 2 bin 500'ün üzerinde yeni sanayi parseli tahsis edildi" dedi.

9 ayda 6 yeni OSB kuruldu, toplam OSB sayısı 352'ye ulaştı

Şu anda Türkiye'de OSB'si olmayan şehir kalmadığını ifade eden Kütükcü, bu yılın ilk 9 ayında Amasya, Elazığ, İzmir, Kahramanmaraş ve Niğde olmak üzere 5 şehirde de 6 yeni OSB kurulduğunu aktardı. Kütükcü, "Bu yılın ilk 9 ayında Amasya Taşova OSB, Elazığ Besi Tarıma Dayalı İhtisas OSB, İzmir Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas OSB, İzmir Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Kahramanmaraş Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Niğde 2. OSB olmak üzere 6 yeni OSB'mizin kuruluş aşamaları tamamlandı. Böylece ülkemizdeki OSB sayısı 352'ye ulaştı. Bu 352 OSB'mizin 259'u halihazırda işletmede. Diğer OSB'lerimizin ise, yer seçimi, planlama, kamulaştırma gibi süreçleri devam ediyor. Ayrıca faal 259 OSB'mizdeki işletme sayısı 67 binin, istihdam ise 2 milyon 170 binin üzerine çıktı" diye konuştu.

Yatırımlarda OSB avantajları

Kütükcü, Türkiye'nin en planlı sanayi alanları olan OSB'lerin 'yatırım avantajları' ile yatırımcılarına sunduğu fırsatları da değerlendirerek, "OSB içinde yapılacak bir yatırım, OSB dışında yapılacak bir yatırıma göre bir alt bölgenin yatırım teşvik avantajlarından faydalanıyor. Bu da yatırımcılarımıza, gümrük vergisi, kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği gibi alanlarda avantajlar sunuyor. Ayrıca OSB içindeki firmalarımıza emlak vergisi muafiyeti, indirimli arsa tahsisi, harç istisnası gibi teşvikler de var. Bu yatırım avantajlarının yanı sıra, OSB'lerimiz yatırımcılara bürokrasiden uzak, tek durak ofis anlayışı ile hizmet veriyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Son dakika haberleri: OSB'lerde yatırıma büyük ilgi
Son dakika haberleri: OSB'lerde yatırıma büyük ilgi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: OSB'lerde yatırıma büyük ilgi - Son Dakika Ekonomi


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